На полигоне Троицкого гарнизона в Ингушетии начались боевые стрельбы

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На полигоне войсковой части 64670, дислоцированной в 4 км севернее сельского поселения Троицкое Сунженского района, начались боевые стрельбы из стрелкового оружия, сообщает пресс-служба городской администрации Карабулака.

Стрельбы будут проводиться в течение всего февраля 2020 года в будние дни с 9:00 до 15:00 и с 19:00 до 02:00 следующего дня.

«В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, а также мероприятий по сплошной очистке полигона от неразорвавшихся боеприпасов, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона и прогона (выпаса) животных в указанный период», — сказано в релизе.

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