На полигоне Троицкого гарнизона в Ингушетии начались боевые стрельбы

Стрельбы будут проводиться в течение всего февраля 2020 года в будние дни с 9:00 до 15:00 и с 19:00 до 02:00 следующего дня.

«В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, а также мероприятий по сплошной очистке полигона от неразорвавшихся боеприпасов, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона и прогона (выпаса) животных в указанный период», — сказано в релизе.