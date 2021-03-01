На поддержку предпринимателей будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей

Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей.

«ФОТ 3.0» придет на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля. В течение прошедших девяти месяцев она помогала бизнесу сохранять рабочие места, став одной из самых востребованных мер поддержки малых и средних предпринимателей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом,

Так как не всем из них удалось вернуться на докризисный уровень, Правительство решило продлить действие программы. В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе — гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 500 млн рублей. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ. РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие.

В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности. Банки будут подсчитывать её и направлять запрос в Минэкономразвития на выделение соответствующей суммы.

Запуск новой программы Мишустин анонсировал 24 февраля в ходе встречи с членами Совета Федерации. Уже на следующий день на заседании правительства было одобрено решение о выделении на это средств из резервного фонда.

По словам премьер-министра, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек. «Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», — отметил Мишустин.