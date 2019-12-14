На отдельных полях в Ингушетии мышевидные грызуны находятся в депрессивном состоянии

По Сунженскому району в ГУП—ОПХ «Нестеровское» было обследовано озимой пшеницы 207 га, из них заселенными оказались 3 поля — 122 га с численностью заселения 65 жилых нор, максимальная численность — 90 жилых нор на площади 20 га, ЭПВ на площади 122 га. На посевах озимого рапса площадью 40 га со средней численностью 60 жилых нор, максимальной — 85 жилых нор, заселенной оказалась вся территория. Данная площадь подлежит обработке.

В ГУП «Осканова» обследовано озимого ячменя 336 га, посевов озимой пшеницы 917 га. На данных площадях заселение не наблюдается, так как состояние мышевидных грызунов находится в депрессии. Встречаются единичные экземпляры 5 — 10 жилых нор на 1 га в посевах озимой пшеницы, что на данный период не составляет угрозы, сообщает пресс-служба ведомства.

Из обследованной общей площади 274 га в ООО Агрокомплекс «Сунжа Фаворит», 150 га со средней численностью 60 жилых нор, максимальной — 80 жилых нор подлежат обработке против мышей, так как ЭПВ превышен.

По Малгобекскому району были обследованы посевы озимого ячменя и озимой пшеницы в ГУП «Алханчуртское» на площади 650 га, из них озимого ячменя 180 га и 470 озимой пшеницы. Заселение мышевидными грызунами не наблюдается, так как они находятся в состоянии депрессии.

В СПК «Даби-Юрт» обследовано 345 га, из них озимой пшеницы 240 га и озимого ячменя 105 га заселение мышевидными грызунами также не наблюдается.

В ГУП «Зори Кавказа» обследовано 3 поля озимой пшеницы и озимого ячменя на площади 469 га, в том числе озимый ячмень — 134 га, озимой пшеницы — 335 га. Заселение мышевидными грызунами не наблюдается, говорится в релизе.