На организацию питания в школах Ингушетии затратят свыше 370 млн руб.

«В республике в 2021 году обновят материально-техническую базу имеющихся школьных столовых, пищеблоков, закупят технологическое и холодильное оборудование, отремонтируют помещения. На эти цели в региональном бюджете на 2021 год предусмотрено свыше 370 млн руб.», — отметила глава Минобрнауки.

На особом контроле находится обеспечение горячим питанием школьников 28 организаций, где отсутствуют пищеблоки. В них обучаются более 800 детей, в том числе 465 — учащиеся 1-4 классов, подчеркнула Бокова.

В этих школах изысканы помещения и созданы условия для приема пищи, мытья рук. За каждым учреждением закреплены пищеблоки близлежащих школ. Организована работа по доставке в школу уже готового горячего питания.

По ее словам, весной 2021 года завершатся мероприятия по строительству и оснащению технологическим и холодильным оборудованием пищеблоков для этих организаций за счет средств местного бюджета.

Контроль за качеством поставляемых продуктов осуществляет Роспотребнадзор. Бракеражные комиссии общеобразовательных организаций постоянно проводят органолептический анализ, поставляемых готовых блюд. Кроме того, контролируются сроки реализации скоропортящихся продуктов с пометкой в соответствующих журналах.

На базе института повышения квалификации обучено свыше полусотни кухонных рабочих.