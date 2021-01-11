Перепись

На официальном сайте переписи населения-2021 запустили онлайн-игру на внимательность

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Всероссийская перепись населения начнется ровно через 80 дней. 1 апреля 2021 года заработают переписные участки, и уже через несколько дней переписчики начнут обходить дома, сообщает Северо-Кавказстат.

Кроме того, 1 апреля станет доступна специальная страница на портале «Госуслуги», на которой любой желающий сможет принять участие в переписи самостоятельно, безопасно и в любое удобное время.

Чтобы заранее познакомить интернет-пользователей с процедурой, основными понятиями и локациями переписи, медиаофис ВПН запустил онлайн-игру на внимательность. Найти ее можно на официальном сайте переписи, говорится в релизе.

Игра — это еще один способ рассказать широкой аудитории об основных элементах и ходе проведения Всероссийской переписи населения. В ходе ее прохождения игрок сможет познакомиться с переписчиком, рассмотрит символику переписи, узнает, как выглядит переписной участок и ситуационный центр Росстата.

Правила игры просты: нужно внимательно изучить картинку на экране — интерьер помещения, где много разных предметов, — и найти спрятанные вещи из списка. На выполнение каждого задания дается 2 минуты.

ВПН, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре прошлого года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В октябре перепись стартовала в труднодоступных районах страны, где проживает свыше полумиллиона человек.

Подробнее узнать о способах пройти перепись и получить напоминание можно на странице https://www. strana2020.ru/howto/.

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