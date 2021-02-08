На официальном сайте Минприроды Ингушетии начал работать виджет платформы обратной связи

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На официальном сайте Минприроды Ингушетии начал работать виджет платформы обратной связи, предназначенной для взаимодействия граждан с органами власти.

Через виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ и местного самоуправления граждане могут направить жалобы в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях по проектам благоустройства территории, реконструкции, строительства, землепользования. Некоторые категории жалоб предусматривают рассмотрение в ускоренном порядке.

Виджеты связаны с Единым порталом госуслуг. О статусах и результатах рассмотрения сообщений граждане могут узнать в личном кабинете на ЕПГУ. Также у пользователей есть возможность оценить полученный ответ (результат решения проблемы) по пятибалльной шкале.

Как сообщила пресс-служба Минприроды республики, платформа позволит получать объективную информацию об актуальных проблемах, волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их решения. На основании статистики по получению обратной связи от граждан будет формироваться рейтинг регионов.

Специальное окно для жалоб граждане могут увидеть в верхней части главной страницы сайта Минприроды Ингушетии.

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