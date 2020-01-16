На одной из центральных улиц Малгобека обновят водопроводную сеть

«Протяженность новой линии водопровода (улица Бутырина) составит около 200 метров. Нужно отметить, что изношенность металлических труб превышает все допустимые нормы. Из-за постоянных порывов вода скапливается на различных участках дороги и создает определенные неудобства для жителей улицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на днях на вышеуказанной улице провели замену старой водопроводной задвижки.