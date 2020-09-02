На очередной улице Малгобека начаты работы по прокладке новой линии канализации

«Накануне на улице Нурадилова начаты работы по прокладке новой линии канализации с устройством колодцев. Протяженность линии составляет 400 метров, диаметр трубы 160 мм. Данные работы проводятся подземным проколом, не нарушая асфальтовое покрытие», — говорится в сообщении.

Напомним, что Малгобек вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно».

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.