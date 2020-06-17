Реконструкция

На обновленном стадионе в городе Сунжа планируется провести мероприятия к 250-летию единения Ингушетии с Россией

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов побывал на реконструируемом стадионе имени Дьякова в городе Сунжа, где осенью планируется провести основные мероприятия к 250-летию единения Ингушетии с Россией, перенесенные из-за пандемии коронавируса.

Проект реализуется на внебюджетные средства. В настоящее время на стадионе перестраивается административное здание, возведенное в 1963 году, демонтируются старые трибуны, устанавливаются четыре мачты для освещения футбольного поля, проводятся другие работы, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Завершить реконструкцию планируется осенью текущего года. Помимо проведения значимых мероприятий, сооружение, по мнению руководителя субъекта, имеет большое значение и в долгосрочной перспективе — в первую очередь для молодежи Сунжи.

«Здесь будут проходить культурно-массовые мероприятия, небольшие спортивные состязания, концерты. Кроме того, поле и беговую дорожку ребята смогут использовать для тренировок в ежедневном режиме и проводить здесь свой досуг», — отметил Калиматов.

Он поручил в целях соблюдения всех необходимых мер безопасности провести дополнительную экспертизу проекта, в особенности на устойчивость несущих конструкций, говорится в релизе.

Напомним, весной 1770 года вблизи селения Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»), представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел страны.

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