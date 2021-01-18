На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году

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Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.

За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 миллионов фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге «Мультискрин» под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.

Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы «Один дома», «Один дома 2» и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах «Холодное сердце-2» и «Последний богатырь». Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы «Довод», «Подольские курсанты» и «Джентльмены» (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили «Чики» и недавняя премьера «Псих» (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).

Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева «Девяностые», первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы «Мумий Тролль».

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