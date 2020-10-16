Благоустройство

На нескольких улицах Малгобека заменили уличное освещение

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В городе воинской славы Малгобеке провели работы по ремонту и замене уличного освещения на нескольких центральных улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня были проведены работы по ремонту и замене уличного освещения на улицах Нурадилова, Гарданова, Широкая, 3 и 4, Центральная, 4. В городе все работы по реконструкции уличного освещения направлены не только на улучшение освещенности, но и на экономию электроэнергии и внедрение экологически чистых источников света», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работу в данном направлении поэтапно планируется провести на всех улицах города.

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