На нескольких улицах Малгобека заменили уличное освещение

«Сегодня были проведены работы по ремонту и замене уличного освещения на улицах Нурадилова, Гарданова, Широкая, 3 и 4, Центральная, 4. В городе все работы по реконструкции уличного освещения направлены не только на улучшение освещенности, но и на экономию электроэнергии и внедрение экологически чистых источников света», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работу в данном направлении поэтапно планируется провести на всех улицах города.