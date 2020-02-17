Энергоснабжение

На модернизацию электросетей в Ингушетии направят более 11 млрд рублей

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«Россети Северный Кавказ» до конца 2024 года планирует направить на модернизацию электросетевого комплекса республики 11 млрд рублей, рассказал журналистам директор регионального филиала компании Адам Цечоев на пресс-конференции в редакции газеты «Ингушетия».

«В 2019 году весной был проведен аудит состояния электросетевого комплекса республики. Специалисты дали развернутое заключение о состоянии всех сетей и оборудовании региона, и оно было неудовлетворительное. По результатам проведенного аудита было принято решение на уровне гендиректора «Россетей» Павла Ливинского о создании и реализации на территории региона масштабной программы модернизации электросетевого комплекса, которая рассчитана на период 2020-2024 годы. Объем финансирования — чуть больше 11 млрд рублей», — сказал руководитель «Ингушэнерго».

По словам Цечоева, износ электросетевого оборудования приближается к 100% — все основные питающие центры и подстанции в регионе ветхие, построенные в конце 50-60-х годов прошлого века.

Ранее также сообщалось, что в Ингушетии планируют реализовать масштабный проект по реконструкции распределительных сетей 6-0,4 кВ стоимостью более 1,2 млрд рублей, которая предполагает полную замену аварийных и дефектных опор, провода на самонесущий изолированный, установку новых современных интеллектуальных приборов учета.

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