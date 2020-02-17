На модернизацию электросетей в Ингушетии направят более 11 млрд рублей
«Россети Северный Кавказ» до конца 2024 года планирует направить на модернизацию электросетевого комплекса республики 11 млрд рублей, рассказал журналистам директор регионального филиала компании Адам Цечоев на пресс-конференции в редакции газеты «Ингушетия».
«В 2019 году весной был проведен аудит состояния электросетевого комплекса республики. Специалисты дали развернутое заключение о состоянии всех сетей и оборудовании региона, и оно было неудовлетворительное. По результатам проведенного аудита было принято решение на уровне гендиректора «Россетей» Павла Ливинского о создании и реализации на территории региона масштабной программы модернизации электросетевого комплекса, которая рассчитана на период 2020-2024 годы. Объем финансирования — чуть больше 11 млрд рублей», — сказал руководитель «Ингушэнерго».
По словам Цечоева, износ электросетевого оборудования приближается к 100% — все основные питающие центры и подстанции в регионе ветхие, построенные в конце 50-60-х годов прошлого века.
Ранее также сообщалось, что в Ингушетии планируют реализовать масштабный проект по реконструкции распределительных сетей 6-0,4 кВ стоимостью более 1,2 млрд рублей, которая предполагает полную замену аварийных и дефектных опор, провода на самонесущий изолированный, установку новых современных интеллектуальных приборов учета.