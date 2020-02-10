На межрегиональной конференции в Ингушетии обсудили проблемы профессионального образования в России

Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйств и государственного управления был представлен делегацией в составе доцентов кафедры менеджмента и предпринимательского права Юлии Золотаревой и Ольги Сердюковой, старшего преподавателя Сергея Решетняка, студентами вуза, в том числе ингушскими. Это — Ислам Ахциев, Билан Кузьгов и Дали Костоева.

В работе конференции приняли участие представители всех средних специальных и высших учебных заведений Ингушетии, Чечни и Ставропольского края.

Мероприятие проходило на площадке «Сунженский колледж управления и новых технологий». Директор Хава Арчакова отдельно отметила тесное сотрудничество учебного заведения с президентской академией в Пятигорске и выразила надежду на расширение вопросов взаимодействия. Золотарева и Решетняк вручили Арчаковой благодарственное письмо от имени директора Северо-Кавказского института-филиала Азамата Тлисова, также выразили готовность на продолжение сотрудничества в сфере научной деятельности.

Работа конференции проходила в двух секциях: экономико-правовых и медико-фармацевтических дисциплин. Поднимались вопросы изменения современного подхода к образованию, с учетом национального проекта «Образование», внедрения цифровых технологий и развития цифрового общества, а также использования современным форм и способов преподавания.

Участники обменивались опытом и идеями, направленными на развитие творческого, профессионального потенциала студентов, воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности.

Начальник отдела по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Ингушетии Тамара Шанхоева отметила, что в мероприятии приняли участие будущие специалисты тех самых профессий, которые сейчас востребованы.

«В перспективе развития науки в Ставропольском крае и северокавказских республиках подобные конференции необходимы, поскольку позволяют показывать местной молодежи, что и на Кавказе научная деятельность востребована», — сказал Решетняк.

В ходе работы секций студенты Северо-Кавказского института РАНХиГС продемонстрировали высокий уровень подготовки. Студент Беслан Эльмесов стал одним из победителей экономико-правовой секции, на которой представил доклад, посвященный проблемам трудоустройства и занятости молодежи. А Маринэ Есаян удостоилась победы в номинации «Лучшее выступление».

После конференции делегация Академии совершила прогулку по городу Магасу, ставшему самым ярким примером «Умного города» на Северном Кавказе, говорится в релизе.