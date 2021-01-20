На лесоперерабатывающем комбинате «Мужичи» в Ингушетии будет создано 50 рабочих мест

Лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи» является инвестиционным проектом, цель его в организации непрерывного цикла производства от получения первичного сырья, древесины и его распила, до переработки и изготовления готовой продукции — бруса, доски, мебельного щита.

Предполагаемая мощность проекта составляет 4800 кубометров готовой продукции в год. Планируемое количество рабочих мест — около 50, в том числе 14 высокопроизводительных. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 5 лет по предварительным прогнозам — 64,2 млн руб. В настоящее время предприятие работает в режиме технического запуска, сейчас здесь трудятся 11 человек, проводятся пусконаладочные мероприятия.

Ведутся переговоры по ускорению согласования с филиалом ПАО «Россети — Северный Кавказ» условий для подсоединения автономного источника питания к сетям. Руководством субъекта дано поручение по включению линий электропередач, питающих объект, в программу модернизации сетей республики до конца 2021 года. Правительством Ингушетии разрабатывается план обеспечения предприятия и жителей Мужичи бесперебойной подачей воды.

Калиматов отметил, что ввод комбината позитивно скажется на ситуации с безработицей в Сунженском районе: речь не только о рабочих местах непосредственно на предприятии, но и об организации легального сбыта местными жителями, лесниками материала для данного производства. Всего в регионе 47 лесопилок, 4 из которых уже заключили договор на поставку сырья в ЛПК «Мужичи».

Также Глава республики побывал на полностью обновленной республиканской спортивно-тренировочной базе «Мужичи». Реконструкция комплекса и строительство нового корпуса завершены в конце 2020 года в соответствии с планом работ. В скором времени он откроет свои двери для первых посетителей — сначала спортсменов из республики, а позже и со всей страны для проведения тренировочных сборов и спортивно-развлекательных мероприятий, говорится в релизе.