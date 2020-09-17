На курорте «Армхи» снова будет проведена выставка-ярмарка «Войлок — в каждый дом!»

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18 сентября на курорте «Армхи» снова будет проведена выставка-ярмарка «Войлок — в каждый дом!».

Будут выставлены традиционные ингушские войлочные ковры, молитвенные коврики, ковры, изготовленные по современных технологиям, войлочная одежда и аксессуары, игрушки из войлока, блокноты из фетра ручной работы, сумки из натуральной шерсти и многое другое.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба курорта, поучаствовать в мастер-классах сможет любой желающий.

Также будет представлен мёд от компании «Сладкий мир Ингушетии».

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