Будут выставлены традиционные ингушские войлочные ковры, молитвенные коврики, ковры, изготовленные по современных технологиям, войлочная одежда и аксессуары, игрушки из войлока, блокноты из фетра ручной работы, сумки из натуральной шерсти и многое другое.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба курорта, поучаствовать в мастер-классах сможет любой желающий.

Также будет представлен мёд от компании «Сладкий мир Ингушетии».