На курорте «Армхи» осуществляются меры, связанные с улучшением условий пребывания туристов

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В горной Ингушетии осуществляются меры, связанные с улучшением условий пребывания туристов на курорте «Армхи». Так, отремонтирована лестница здоровья.

Кроме того, гостиницу «Чайка» будут ремонтировать следующие два месяца. С 5 сентября она будет закрыта. Планируется начало работ по обустройству спортивного зала, будет увеличен номерной фонд, осуществится ремонт гостевых домиков, заменят ковровое покрытие в ЛОКе.

По словам директора курорта «Армхи» Магомеда Евлоева, сейчас задача — сделать курорт прибыльным. Планируются акции и конкурсы для привлечения большего количества туристов.

«Когда мы улучшали курортный продукт, то основывались чисто на мнении гостей. Зашли в букинг, сделали анализ всех жалоб и дальше начали их отрабатывать. Холодно в номерах? Поменяли все радиаторы и утеплили окна. Плохое постельное белье? Закупили несколько комплектов профессионального постельного белья. Не нравится завтрак? Отныне у нас первоклассный шведский стол. Дурацкие двери? Новые двери с цифровыми замками и брендированными ключами «Армхи». Нечем занять детей? Детская площадка на улице. Нет связи? «Ростелеком» 100 мегабит в секунду. И так далее», — поделился с газетой «Ингушетия» Магомед Евлоев.

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