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На коллегии Министерства спорта Ингушетии обсудили итоги деятельности ведомства в 2020 году

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В Центре культурного развития города Магаса прошло заседание коллегии Минспорта Ингушетии под председательством главы ведомства Али Дошхоклоева, посвященное итогам деятельности ведомства в 2020 году и планам на 2021 год.

В мероприятии приняли участие председатель регионального правительства Владимир Сластенин, заместители министра спорта Ингушетии Исраил Арсамаков, Магомед Мургустов и Магомед Мошхоев, руководители подведомственных министерству спортивных школ, спортивных федераций региона, представители министерств и ведомств республики.

Началось заседание с приветственного слова Владимира Сластенина, затем Али Дошхоклоев выступил с докладом «Об итогах деятельности Министерства спорта Республики Ингушетия в 2020 году и планах на 2021 год».

В ходе коллегии, председатель правительства Владимир Сластенин наградил ветеранов спорта юбилейной медалью Главы Ингушетии «250 лет единения Ингушетии с Россией». Министр спорта Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, отметил в свою очередь благодарностями ветеранов спорта и руководителей министерств и ведомств республики.

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