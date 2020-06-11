Конституция

На голосовании по Конституции в Ингушетии при входе будут измерять температуру

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При входе в избирательный участок на голосования за поправки в Конституцию будет обязательная термометрия, в том числе данную процедуру пройдут и члены избирательной комиссии, сообщила газете «Ингушетия» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.

«Из дополнительных новшеств — использование одноразовых ручек. На входе предполагается обязательная термометрия, в том числе данную процедуру пройдут и члены избирательной комиссии. Сразу после термометрии необходимо воспользоваться антисептическими средствами для дезинфекции рук и надеть одноразовые перчатки», — сказала Гетагазова.

По ее словам, также требования по безопасности предполагают, что люди буду поделены на потоки, что позволит соблюсти социальную дистанцию.

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