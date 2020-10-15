Фестиваль

На Фестивале культуры и спорта народов Кавказа Ингушетию будут представлять 33 атлета

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Сборная Ингушетии, состоящая из 33 атлетов, представит регион в 9 дисциплинах на предстоящем Фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Спортсмены выступят в таких видах спорта, как борьба на поясах, армрестлинг, перетягивание каната, поднятие тяжести, мини-футбол, силовое троеборье, легкоатлетическая эстафета, стрельба из лука и перенос тяжести на дистанции.

Большинство из них уже имеют опыт участия в этих соревнованиях. В их числе действующий чемпион России по армрестлингу Адам Баркинхоев.

«Хотелось бы отметить, что в этом году исключены три дисциплины, по которым ингушские атлеты всегда показывали высокий результат: лазание по канату, прыжковое двоеборье и хождение на ходулях. Сейчас спортсмены сборной активно готовятся к участию в соревнованиях по девяти видам спорта. В нашей команде состоят крепкие и очень волевые, целеустремленные ребята», — сказал руководитель ведомства Али Дошхоклоев.

Впервые фестиваль национальных видов спорта и народного творчества прошел в 2009 году в республике и носил название «Ингушские игры». Инициатор и главный вдохновитель спортивных состязаний — первый ингушский олимпийский чемпион Исраил Арсамаков. Позже мероприятие получило статус межрегионального, было преобразовано в «Кавказские игры», затем уже в «Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа». Соревнования были включены в культурную программу Олимпиады в Сочи, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Фестиваль пройдет с 23 по 25 октября в Грозном. Планируется, что участие в нем примут около тысячи человек.

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