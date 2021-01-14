Туризм

На единственном курорте Ингушетии посещаемость в 2020 году выросла на 42%

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Посещаемость единственного в Ингушетии всесезонного курорта «Армхи» в горах республики в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, выросла на 42,67% в сравнении с показателем 2019 года. Об этом рассказал директор курорта Магомед Евлоев.

«В 2020 году наш курорт посетили 26,5 тыс. человек, что на 42,67% больше, чем в прошлом году, когда гостями «Армхи» стали 18,6 тыс. человек, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции. А за эти новогодние выходные наш высокогорный курорт посетили 730 человек, что на 25% больше, чем за тот же период 2020 года», — сказал Евлоев.

По его словам, росту турпотока поспособствовало, помимо прочего, открывшееся на курорте отделение санаторного лечения.

«У нас можно пройти лечение по разным направлениям и сферам, что очень привлекает посетителей. Мы провели расширение номерного фонда гостиницы «Чайка» при высокогорном водном комплексе, а также провели реконструкцию дачи, построенной в 1920-х годах в горах региона для революционера Михаила Калинина, в ней созданы пять комфортабельных апартаментов. Не стоит забывать и о возможностях развлечения: пейнтбол, стрельба из лука, конные прогулки и экскурсии, поскольку эту местность заслуженно называют музеем под открытым небом, из-за обилия исторических памятников, это и знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы», — добавил директор.

Отметим, всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников.

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