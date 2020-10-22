На базе отдыха в сельском поселении Мужичи продолжается работа по благоустройству спортивно-тренировочного центра

Работа по омоложению зеленых насаждений была начата месяц назад в соответствии с поручением Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Специалисты ГКУ «Сунженское лесничество», привлеченные к данной работе, занимаются обрезкой хвойных деревьев, которые требуют правильного ухода и своевременной обрезки.

Как известно, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, стрижку хвойных пород желательнее производить либо поздней осенью, либо ранней весной до начала сокодвижения, в связи с чем работа в данном направлении была отложена до настоящего времени.