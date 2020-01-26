Антисанитария

На администрацию Карабулака подали в суд за несоблюдение санитарных норм в городе

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Прокуратура Карабулака в ходе надзорных мероприятий выявила несанкционированную свалку в городе, а городской администрацией меры по очистке территории от отходов не приняты. В связи с этим надзорное ведомство в судебном порядке потребовало признать бездействие администрации города незаконным.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, свалка обнаружена в Карабулаке при съезде на улицу Заречная в районе кирпичного завода «Неон», там незаконно размещались отходы производства и потребления.

«Ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанности на администрацию города, подрывают санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Карабулака, что негативно влияет на состояние окружающей природной среды, создает угрозу эпидемиологических заболеваний населения и чем нарушаются интересы неопределенного круга лиц, проживающих на территории города, на благоприятную окружающую среду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью устранения выявленных нарушений законодательства прокурор города направил в Карабулакский районный суд административное исковое заявление о признании действий администрации незаконными, обязав устранить выявленные нарушения.

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