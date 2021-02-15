Штраф

На 800 тысяч руб. оштрафуют компанию в Ингушетии за незаконную добычу ПГС

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Компанию ООО «Аргон» оштрафуют на 800 тысяч рублей за незаконную добычу песчано-гравийной смеси в районе городского кладбища в Карабулаке, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«В отношении юридического лица — ООО «Аргон» вынесено постановление о назначении административного наказания на сумму 800 000 рублей в связи с осуществлением незаконного пользования недрами на участке Карабулакского месторождения песчано-гравийной смеси, расположенного в районе городского кладбища», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первый случай, и ранее также были выявлены факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси в этом районе.

Напомним, что использование тех или иных недр на принадлежащих государству территориях возможно на законных основаниях только при оформлении соответствующей лицензии. Самовольные безлицензионные попытки добычи сырья чреваты уголовной ответственностью.

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