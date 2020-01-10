На 60% завершено строительство и реконструкция ингушского участка ФАД «Кавказ»

В полном объеме выполнены работы на 15-километровом отрезке в сельских поселениях Барсуки и Яндаре Назрановского района. Общая протяженность объекта, к реконструкции которого приступили в июле 2018 года, составляет 26 км (км 563 — км 589).

Проведены земляные работы, устройство водопропускных труб, дорожной одежды с использованием ЩМА и геосетки, а также обустройство дороги. Проезжую часть расширили до 15 м (на 7,5 м). На новом участке установлено металлическое барьерное ограждение, в том числе осевое. Нанесена термопластиковая разметка, установлены новые дорожные знаки.

Существующий двухполосный мост через реку Сунжа приводят в соответствие с нормативными требованиями по грузоподъемности и габаритам, а рядом с ним строят новый: возведены опоры и пролетное строение. В настоящее время устраивается проезжая часть сооружения и сопряжение с автодорогой. На двух транспортных развязках - Магас и Экажево - устроено 630 железобетонных буронабивных свай. Идет строительство путепроводов, подпорных стен и фундаментов опор.

До ввода в эксплуатацию в 2020 году дорожникам предстоит реконструировать еще 11 км и возвести три путепровода на транспортных развязках Магас, Экажево и Карабулак.

В целях обеспечения безопасности движения установят более 100 км металлического и железобетонного барьерного ограждения, а также свыше 25 км линий электроосвещения. Для комфорта жителей построят четыре надземных пешеходных перехода, почти 6 км тротуаров и 10 автопавильонов на автобусных остановках. Кроме того, трассу от жилой застройки оградят шумозащитными экранами протяженностью 9 км.

Техническая категория отрезка автодороги по завершении работ повысится со II до IБ. Также здесь дополнительно построят пять скотопрогонов во избежание выхода животных на проезжую часть. Для сохранения экологической чистоты региона планируется высадить более 13 тыс. деревьев в полосе отвода автодороги и установить очистные сооружения на мостах через Сунжу, отмечается в релизе.

Напомним, что в оперативном управлении ФКУ Упродор «Кавказ» находится 42,5 км федеральных автомобильных дорог общего пользования (Р-217 «Кавказ»).