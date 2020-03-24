На 24 марта текущего года в Ингушетии не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

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На 24 марта текущего года в Республике Ингушетия не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV. Об этом заявили в региональном отделении Роспотребнадзора.

В связи с поступлением информации от МВД о прибывших всеми видами транспорта (авиа, железнодорожный, автотранспорт) из заграничных поездок жителях республики, Управлением Роспотребнадзора региона издано 266 постановлений о самоизоляции на дому с предписаниями территориальным медицинским организациям о медицинском наблюдении за изолированными на дому. Идут мероприятия по установлению местонахождения указанных лиц, вручению им постановлений, разъяснению требований по самоизоляции. Снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики, с 73-х человек. Под наблюдением остаются 193 человека.

Всем прибывшим на территорию республики вручаются постановления об изоляции на дому, разъясняются требования по соблюдению режима, вручаются памятки с рекомендациями Роспотребнадзора по обеспечению основных принципов самоизоляции.

Информация о помещенных в условия домашней самоизоляции передается в МВД по Ингушетии для предотвращения нарушений режима самоизоляции, разъяснения правовых последствий нарушения режима.

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