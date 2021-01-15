На 2021 год Ингушетия подписала 29 соглашений по нацпроектам на сумму 8,5 млрд рублей

«Из них средства федерального бюджета — 8 млрд 474 млн рублей, регионального — более 119 млн рублей», — пояснил зампред.

По его словам, до конца года необходимо провести более 80 мероприятий, в том числе строительство объектов, закупку специализированного оборудования и другие.

«В 2021 году мы рассчитываем построить 9 школ на 6480 мест, 7 детских садов на 1540 мест. Также в этом году планируется завершить строительство еще 2 школ и 2 дошкольных учреждений, возведение которых начато в прошлом году. Суммарно будет создано свыше 7600 ученических мест и около 2 тысяч мест в детских садах. Помимо этого, будут благоустроено более 30 общественных территорий, начата ликвидация самой крупной в регионе свалки в Малгобеке, произведена поставка оборудования в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование» в школы и медучреждения республики», — сказал Илезов.

Подводя итоги реализации нацпроектов прошлого года, он отметил, что всего в 2020 году реализовано более 150 мероприятий.

«Особо значимыми результатами для нас является строительство объектов общего и дошкольного образования — это 6 школ и 12 детских садов. Наряду со строительством, оборудовано более 100 общеобразовательных организаций для создания условий дополнительного образования и занятия физической культурой и спортом. 107 единиц современного оборудования поставлено в медицинские учреждения республики, проведена реконструкция 3 сельских домов культуры и построены новые. В 2020 году также завершено обустройство 43 общественных территорий в муниципальных образованиях республики, завершена реконструкция 2 городских прудов общей площадью 35,5 га, что позволило улучшить экологические условия проживания 5205 человек», — цитирует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, ключевые цели 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе Президента России Владимира Путина «О национальных целях развития России до 2030 года». Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты реализуются с 2019 года, и летом 2020 года были продлены до 2030 года.