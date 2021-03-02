На 16% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей в Ингушетии в условиях пандемии

«Сегодня около 75% предприятий, работающих в нашей стране, являются представителями малого бизнеса. В Ингушетии — это 4,3 тыс. субъектов МСП, которые обеспечивают работой 5,7 тыс. человек. Численность занятых у субъектов МСП увеличилась с начала 2020 года на 16,3%, что говорит о результативности мер, принятых в целях сохранения штатной численности предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции», — сказал собеседник.

По его словам, наращивание предпринимательского ресурса — один из важнейших факторов социально-экономического развития.