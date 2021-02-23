Память

Мы вернулись домой, и вернули на Родину наше наследие — Калиматов

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram отметил, что он родился в Казахстане, куда 77 лет назад семьи его родителей вместе со всем народом насильственно были переселены с родных земель.

Он напомнил, что ту черную среду «не пережили сотни наших близких», долгую дорогу не перенесли тысячи, опубликовав видеоролик воспоминаний свидетелей депортации.

Калиматов считает, что «годы ссылки в тяготах и потерях не лишили народ крепости и силы духа. Наши люди никогда не чувствовали себя выжившими — нет, мы жили, благодаря Всевышнего за каждый новый день, упорно трудясь, оберегая наши родственные узы, традиции, язык, память».

«Мы вернулись домой, и вернули на Родину наше наследие. Как только нас восстановили в праве учиться и работать, мы возродили образование и науку, культуру и искусство. Мы сохранили себя, не озлобились, и сегодня имеем возможность трудиться и процветать во благо молодой республики», — написал Глава Ингушетии.

По его словам, с большой теплотой ингуши вспоминают народы Казахстана и Киргизии, «которые приняли нашу боль, как свою, и протянули руку помощи. В этот скорбный день мы благодарны всем, кто помог нам в этот тяжелый период и оказал всяческую помощь и поддержку».

«Помнили и всегда будем помнить о тех трагических для нашего народа днях. Вечная память всем, кто пострадал от жестоких репрессий сталинского режима», — подчеркнул Калиматов.

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