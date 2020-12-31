«Близится к завершению 2020 год. К традиционной в предпраздничных обращениях фразе «это был тяжелый год» принято относиться с улыбкой. Но это действительно были непростые для всех 12 месяцев», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, особенно год был сложным «для тех, кто выучил нетеплое, но спасительное слово «самоизоляция». Для тех, кто научился работать по-новому, учиться и жить по-новому. Для настоящих героев, которые живут среди нас. Они лечат нас, возят, оберегают и защищают, добровольно и бескорыстно протягивают руку тем, кому нужна помощь. Для тех, кто перенес вирус и выздоровел. И, конечно, для тех, кто потерял своих родных в борьбе с недугом».

«Мы осознали мимолетность жизни и настоящую цену понятий «забота» и «поддержка». Мы сплотились перед лицом беды, в очередной раз, доказав, что народ Ингушетии умеет это. Да, это был тяжелый и поучительный для всех год. Пусть он унесет с собой все горести», — подчеркнул Глава республики.

При этом он отметил, «но ведь были и радости. Мы красиво провели юбилейные для страны и республики мероприятия, отметив 250-летие единения с Россией и почтив память тех, кто 75 лет назад принес нам Великую победу. Мы продолжаем успешную реализацию нацпроектов, а по некоторым ключевым позициям входим в число лучших. Обновляем старый фонд соцобъектов, активно строим новые, начали программу реанимации простаивающих предприятий».

Руководитель субъекта заверил, что власть знает обо всех проблемах и чаяниях жителей и работает над тем, чтобы уровень жизни в республике улучшился.

«Шаг за шагом. И по воле Всевышнего следующий год принесет нам успехи в наших делах! Уходящий год, даже с учетом всех обстоятельств, помог нам заложить основу для дальнейших побед», — сказал Калиматов.

Он считает, что у республики прекрасное будущее, «общими усилиями мы преодолеем трудности, сможем решить все задачи наступающего года и достигнуть высоких рубежей, на благо родной Ингушетии».

«Дорогие земляки! Я от души поздравляю всех вас с наступающим Новым 2021 годом! Пусть он наполнит вашу жизнь радостными событиями и достижениями. Пусть реализуются все добрые замыслы, пусть вас радуют ваши родные, а в каждом доме царят согласие, уют и тепло. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира вам и вашему дому», — говорится в обращении.