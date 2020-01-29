МВД России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в страну предоставлять медицинские справки

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МВД планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в РФ проходить дактилоскопию, а также предоставлять медицинские справки. Об этом сообщила журналистам начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Конечно, мы понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, приезжающие в Россию, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки, потому что распространение заболеваний на сегодня очень актуально», — сказала она.

В настоящее время предоставление медицинских справок и прохождение медосмотра обязательно для трудовых мигрантов, для получения вида на жительство и гражданства России.

По словам Казаковой, одна из задач миграционной службы — добиться, «чтобы каждый иностранный гражданин, который прибывает сюда для работы, проходил медицинские комиссии для получения справок об отсутствии опасных заболеваний». По ее словам, миграционное подразделение ведомства готовит соответствующие изменения в законодательстве.

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