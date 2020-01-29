МВД России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в страну предоставлять медицинские справки

«Конечно, мы понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, приезжающие в Россию, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки, потому что распространение заболеваний на сегодня очень актуально», — сказала она.

В настоящее время предоставление медицинских справок и прохождение медосмотра обязательно для трудовых мигрантов, для получения вида на жительство и гражданства России.

По словам Казаковой, одна из задач миграционной службы — добиться, «чтобы каждый иностранный гражданин, который прибывает сюда для работы, проходил медицинские комиссии для получения справок об отсутствии опасных заболеваний». По ее словам, миграционное подразделение ведомства готовит соответствующие изменения в законодательстве.