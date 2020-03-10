Профилактика наркомании

МВД по Ингушетии призывает жителей сообщать, где «торгуют смертью»

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В Ингушетии с 16 по 27 марта 2020 года правоохранителями проводится первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Целью акции является привлечение внимания общественности к вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактике их незаконного потребления, а также вопросам оказания медицинской и социальной помощи при лечении потребителей наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Позвонив по телефону доверия полиции 8 (8734) 55-04-99, вы можете сообщить информацию о местах сбыта наркотиков и притонах. Телефон дежурной части министерства внутренних дел 8 (8734) 55-01-51, для экстренной связи - 02, говорится в релизе.

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