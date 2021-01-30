МВД по Ингушетии призывает граждан не участвовать в несанкционированных акциях

В обращении отмечается, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях», — отметили в МВД по региону.

Напомним, 31 января намечена протестная акция в поддержку Алексея Навального.

Аналогичные несанкционированные митинги проходили 23 января, вскоре после того, как блогера задержали и поместили в СИЗО. В день протестов по всей стране задержано более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек. СКР возбудил как минимум 21 уголовное дело, отмечает «Коммерсантъ».

В Ингушетии не поддержали акцию сторонников Навального 23 января.