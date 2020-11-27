Мужчина погиб при обстреле легкового автомобиля в Ингушетии

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Неизвестные открыли стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю в Назрановском районе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В пятницу в сельском поселении Экажево неизвестные люди, предположительно, из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль «Лада-Гранта». От полученных ранений мужчина скончался», — сказал собеседник.

По его словам, в связи с инцидентом в регионе объявили план-перехват, ведётся поиск преступников. Мотив совершения убийства местного жителя пока неизвестен.

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