Музейные работники провели патриотическое мероприятие для карабулакских школьников

Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к историческому наследию через знакомство с именами ингушей, служивших во славу Родины.

«Проект содействует осознанию своей истории, своей неразрывной связи с Отечеством и гордости за принадлежность своей Родине», — отметили работники мемориала.