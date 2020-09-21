Музейные работники провели патриотическое мероприятие для карабулакских школьников
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий провели для учащихся карабулакской школы № 2 лекцию «Славные сыны Отечества», сообщила пресс-служба учреждения.
Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к историческому наследию через знакомство с именами ингушей, служивших во славу Родины.
«Проект содействует осознанию своей истории, своей неразрывной связи с Отечеством и гордости за принадлежность своей Родине», — отметили работники мемориала.