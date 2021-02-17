Депортация

Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии откроет свои двери для посетителей 23 февраля

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Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии откроет свои двери для посетителей 23 февраля, в день, когда в республике пройдут памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Напомним, музей был закрыт на ремонт в ноябре 2020 года. За это время он был полностью модернизирован, средства на это были выделены из федерального бюджета к 250-летию единения Ингушетии и России.

В здании музея заменили проводку, установили новое освещение, заменили систему пожарной безопасности, покрасили стены, а самое главное — музейное пространство оснащено современным мультимедийным оборудованием. Здесь появились пять интерактивных панелей, три интерактивных стола и один музейный киоск, где посетители узнают стоимость билетов, получат информацию о музее. Также в обновленном музее предусмотрены дополнительные возможности для посетителей с проблемами зрения.

«Электронные афиши, интерактивные инсталляции, звуковое оформление помогут гостям глубже понять тематику экспозиций, расширят возможности в изучении различных коллекций», — рассказала газете «Ингушетия» начальник информационно-правового отдела Минкультуры Хатима Хадзиева.

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