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Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии оснастят мульдимедийным оборудованием

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Мемориал памяти и славы в Назрани

Обновленный музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии вскоре распахнет свои двери после реставрационных работ для посетителей. Ремонтные работы, предполагающие преображение интерьера и усиление систем безопасности и коммуникаций, длятся уже почти два месяца.

Как рассказали в пресс-службе Главы и правительства региона, в залах музея появятся новые интерактивные демонстрационные панели, демонстрационно-интерактивные столы, медиасистемы и витрины для картин, интерактивные киоски, электронная рекламная афиша и современное осветительное оборудование.

Также обновляется фасадная и входная группы, облагораживается прилегающая территория, и устанавливаются бактерицидные лампы.

«Обновление объекта включено в программу мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Ранее при содействии Главы республики Махмуд-Али Калиматова в рамках реализации указанного плана был проведен ремонт здания Центра культурного развития в Магасе, построенного, согласно дефектному акту, с нарушениями. Среди проведенных работ — организация системы вентиляции, ремонт фасадной части, крыши, забора, установка желобов, парапетов, укрепление сцены, замена окон, облагораживание прилегающей территории и многое другое», — отметили в пресс-службе.

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