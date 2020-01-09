Музей изобразительных искусств приглашает на выставки работ ингушских художников

«Желающие могут посетить выставку «Мир красок Любови Хаштыровой» и выставку из фондов музея «Славные страницы истории Ингушетии», в экспозициях которых представлено более 60 работ живописи и декоративно-прикладного искусства», — сказано в релизе.

Также действуют постоянные, уже полюбившиеся всем экспозиции в большом выставочном зале музея.

Посетителей ждут по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139. Телефон: 8(8734)44-48-56.