Выставка

Музей изобразительных искусств приглашает на выставки работ ингушских художников

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии продолжаются выставки работ ингушских художников, сообщает пресс-служба учреждения.

«Желающие могут посетить выставку «Мир красок Любови Хаштыровой» и выставку из фондов музея «Славные страницы истории Ингушетии», в экспозициях которых представлено более 60 работ живописи и декоративно-прикладного искусства», — сказано в релизе.

Также действуют постоянные, уже полюбившиеся всем экспозиции в большом выставочном зале музея.

Посетителей ждут по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139. Телефон: 8(8734)44-48-56.

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