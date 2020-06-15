Музей изобразительных искусств Ингушетии возобновил работу в обычном режиме

«К сожалению, из-за сохраняющейся угрозы коронавирусной инфекции работать мы будем с соблюдением определенных требований в соответствии с эпидемиологической ситуацией», — сказано в релизе.

Посетители музея должны иметь при себе медицинские маски, соблюдать в музее социальную дистанцию — 1,5-2 метра, а также в экскурсионной группе должно быть не больше пяти человек.