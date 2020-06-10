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Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на онлайн-лекцию «Национальная кухня ингушей»

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Музей изобразительных искусств Ингушетии продолжает знакомить зрителей со своими залами и экспонатами посредством видеообзоров, сообщает пресс-служба учреждения.

В этот раз заместитель директора музея Ася Евлоева на примере музейно-образовательного проекта «Сакля горцев XIX века» знакомит с основными блюдами ингушской кухни.

Послушать онлайн-лекцию «Национальная кухня ингушей» можно на странице музея в «Инстаграм» и на Ютуб-канале.

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