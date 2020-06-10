Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на онлайн-лекцию «Национальная кухня ингушей»

В этот раз заместитель директора музея Ася Евлоева на примере музейно-образовательного проекта «Сакля горцев XIX века» знакомит с основными блюдами ингушской кухни.

Послушать онлайн-лекцию «Национальная кухня ингушей» можно на странице музея в «Инстаграм» и на Ютуб-канале.