Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на онлайн-лекцию «Национальная кухня ингушей»
Музей изобразительных искусств Ингушетии продолжает знакомить зрителей со своими залами и экспонатами посредством видеообзоров, сообщает пресс-служба учреждения.
В этот раз заместитель директора музея Ася Евлоева на примере музейно-образовательного проекта «Сакля горцев XIX века» знакомит с основными блюдами ингушской кухни.
Послушать онлайн-лекцию «Национальная кухня ингушей» можно на странице музея в «Инстаграм» и на Ютуб-канале.