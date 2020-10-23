Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на «Ночь искусств»

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет в этом году в онлайн-формате, сообщает пресс-служба учреждения.

«Мы всегда рады встречать гостей на наших мероприятиях и каждый год готовим обширную, разнообразную программу, которая всегда пользуется большим успехом как у взрослых, так и у детей. Все мы с нетерпением ждем ярких выставок, мастер-классов, конкурсов и встреч с художниками и мастерами в стенах нашего музея. К сожалению, мы вынуждены в этом году провести Всероссийскую акцию «Ночь искусств-2020», запланированную на 3 ноября, в онлайн-пространстве, в связи с новой волной обострения эпидемиологической ситуации», — сказано в релизе.

Культурная программа музея будет представлена на сайте www. museumizori. ru, а также в социальных сетях в «Инстаграм» (@muzei_izo_ingushetia), «ВКонтакте» (vk.com/museumizori), «Ютуб».

В программу онлайн-трансляций включены мастер-классы от Лиды Оздоевой, Мусы Мартазанова, Магомеда Гаракоева, а также вокальные приветствия участников мероприятия, видео-экскурсии от сотрудников музея и многое другое.

Всероссийская акция «Ночь искусств» в ингушском музее ИЗО пройдет 3 ноября с 16:00 до 21:00.

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