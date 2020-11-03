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Музей изобразительных искусств Ингушетии представил план мероприятий «Ночи искусств — 2020»

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Программа основных мероприятий музея:

в 16:00 откроет акцию художник и мастер декоративно-прикладного искусства Аюп Цуроев онлайн-экскурсией по своей персональной выставке «Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева», проходящей в стенах музея;

в 17:00 — мастер-класс от Лиды Оздоевой по созданию картин в технике коллаж из рыбьей кожи;

в 18:00 — мастер-класс от Мусы Мартазанова в технике пастель;

в 19:00 — видеоэкскурсия главного научного сотрудника музея ИЗО Лейлы Алмазовой по выставке «Палитра имен»;

в 20:00 — мастер-класс по живописи Магомеда Гаракоева.

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