Музей изобразительных искусств Ингушетии представил план мероприятий «Ночи искусств — 2020»
Программа основных мероприятий музея:
в 16:00 откроет акцию художник и мастер декоративно-прикладного искусства Аюп Цуроев онлайн-экскурсией по своей персональной выставке «Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева», проходящей в стенах музея;
в 17:00 — мастер-класс от Лиды Оздоевой по созданию картин в технике коллаж из рыбьей кожи;
в 18:00 — мастер-класс от Мусы Мартазанова в технике пастель;
в 19:00 — видеоэкскурсия главного научного сотрудника музея ИЗО Лейлы Алмазовой по выставке «Палитра имен»;
в 20:00 — мастер-класс по живописи Магомеда Гаракоева.