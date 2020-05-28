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Музей изобразительных искусств Ингушетии предлагает видеообзор работ художников Шиловых

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии продолжает публиковать на своем сайте и странице в «Инстаграм» видеообзоры выставок и экспонатов, сообщает пресс-служба учреждения.

На этот раз главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова знакомит посетителей электронных ресурсов с творчеством знаменитых художников — отца и сына Александра Максовича и Александра Александровича Шиловых.

Лейла Алмазова представляет картину Александра Александровича, подаренную музею, а также подарочное издание репродукций Александра Максовича.

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