Музей изобразительных искусств Ингушетии предлагает видеообзор работ художников Шиловых

На этот раз главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова знакомит посетителей электронных ресурсов с творчеством знаменитых художников — отца и сына Александра Максовича и Александра Александровича Шиловых.

Лейла Алмазова представляет картину Александра Александровича, подаренную музею, а также подарочное издание репродукций Александра Максовича.