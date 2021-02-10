Музей изобразительных искусств Ингушетии получил очередной подарок от жительницы Стокгольма

Передала его в дар в рамках акции «Сохраним историю вместе» Фариза Бекмурзиева (Полонкоева) из далекого шведского Стокгольма, уже неоднократно делавшая подобные подарки ингушскому музею и ставшая почетным дарителем.

«От лица всех сотрудников музея изобразительных искусств мы в очередной раз выражаем благодарность Фаризе Камбулатовне за её вклад в пополнение музейных фондов. Без всяких сомнений, данный экземпляр станет украшением в экспозициях нашего музея», — сказано в релизе.