Музей изобразительных искусств Ингушетии подвел итоги онлайн-акции ко Дню защиты детей

«Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации поздравить детей с их праздником, как в прошлые годы, в стенах музея не представилось возможным, поэтому мы организовали видеопоздравления», — рассказала куратор акции, заместитель директора музея Эсет Евлоева.

В акции приняли участие известные тележурналисты Марина Дзортова и Хава Абадиева, мастер декоративно-прикладного искусства и педагог Юлия Чаниева. Вместе со своим наставником, заместителем директора по воспитательной части Сунженской коррекционной школы-интерната Марьям Арапхановой в акции приняли участие Мовлатхан Хадзиева, Магомед Хадзиев, Хади Оздоева, Давид Плиев, Магомед Беков, Мадина Хамхоева, Абдурахим Медов, Ася Дзортова, а также воспитанница лицея — детского сада города Магас Ая Коригова.

В своих приветственных видео участники акции поздравили детей и тем самым отметили важность данного праздника.

«Счастливые, здоровые и окружённые вниманием дети — залог успешного будущего нации, стабильности и зрелости общества в целом», — отметила куратор акции Эсет Евлоева.