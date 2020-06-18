Музей изобразительных искусств Ингушетии подготовил обзор творчества Хасолта Акиева

Хасолт Алхастович Акиев (18 июня 1942 г. — 17 апреля 2009 г.) — профессор, заслуженный деятель наук Ингушетии, член Союза художников России, почетный работник образования РФ. В его произведениях нашли свое отражение два жанра живописи: портрет и пейзаж. Яркая, трогательно-красивая природа горной Ингушетии и запоминающиеся, эмоционально наполненные образы наших современников — вот основные темы творчества художника.

Обзор проводит искусствовед музея Хава Акиева.