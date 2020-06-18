Музей

Музей изобразительных искусств Ингушетии подготовил обзор творчества Хасолта Акиева

0

Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии на своем сайте опубликовал обзор творчества Хасолта Акиева, приуроченный к 78-летию со дня рождения художника, сообщила пресс-служба учреждения.

Хасолт Алхастович Акиев (18 июня 1942 г. — 17 апреля 2009 г.) — профессор, заслуженный деятель наук Ингушетии, член Союза художников России, почетный работник образования РФ. В его произведениях нашли свое отражение два жанра живописи: портрет и пейзаж. Яркая, трогательно-красивая природа горной Ингушетии и запоминающиеся, эмоционально наполненные образы наших современников — вот основные темы творчества художника.

Обзор проводит искусствовед музея Хава Акиева.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии задержана фура с контрабандными алкогольными напитками из Северной Осетии
Индекс промышленного производства в Ингушетии за пять месяцев текущего года вырос почти на 12%
Житель Ингушетии подозревается в убийстве брата
Экс-главу ингушского правительства заподозрили в незаконной передаче мясомолочного комплекса коммерческой организации
В Ингушетии сельский депутат попал под следствие за мошенничество на 6 млн рублей
Молодежь Ингушетии приглашают к участию во всероссийском грантовом конкурсе «Выше крыши»
Национальная библиотека Ингушетии приглашает начинающих поэтов принять участие в проекте «Библиотека поэзии»
Ингушский боксёр Рашид Кодзоев будет оспаривать титул чемпиона России среди профессионалов в тяжёлом весе
В Малгобеке обсудили вопросы обеспечения безопасности в ходе голосования по Конституции
Ингушским врачам поможет специальный проект PROVRACH LIVE
23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином

Главное

Яндекс.Метрика

 