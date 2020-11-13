Музей изобразительных искусств Ингушетии передал Национальной библиотеке серию подшивок периодических изданий
Государственный музей изобразительных искусств передал в дар Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева подшивки республиканских газет «Сердало» и «Ингушетия» 2000-х годов, а также карабулакской городской газеты за 2017 год.
Как сообщила пресс-служба главного книгохранилища республики, подшивки пополнили фонд отдела текущей и ретроспективной периодики, где будут храниться как дублетные издания.
«Наличие дублетных газет позволит не только предоставить в пользование читателям дополнительные номера, но и восполнить недостающие экземпляры имеющихся в хранилище отдела текущей и ретроспективной периодики подшивок этих газет», — отметила директор учреждения Радима Газдиева.
По ее словам, некоторые подшивки, возможно, будут переданы другим библиотекам республики и пополнят их фонды периодики.