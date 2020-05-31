Музей изобразительных искусств Ингушетии отметит День защиты детей в онлайн-формате

Куратор мероприятия, заместитель директора музея Эсет Евлоева представит видеоматериалы от детей и взрослых, которые в оригинальной форме поздравят с этим праздником на странице музея в «Инстаграм» @muzei_izo_ingushetia.

«Оградим детей от равнодушия и жестокости, от войн и болезней. Пусть каждый ребёнок чувствует себя нужным, любимым и счастливым. По окончании режима самоизоляции, когда наш музей гостеприимно откроет двери, ждём взрослых с детьми на наших выставках и мероприятиях и на наших акциях «В музей всей семьёй!», — сказала Эсет Евлоева.

Напомним, День защиты детей отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Международный день защиты детей — это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.