Музей изобразительных искусств Ингушетии ко Дню России подготовил онлайн-выставку о Герое России Осканове

По традиции в этот день чествуют людей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие нашей страны. В сегодняшней онлайн-выставке заместитель директора музея Эсет Евлоева рассказывает о первом Герое новой России — генерал-майоре авиации Суламбеке Осканове, который погиб в 1992 году, ценою своей жизни предотвратив падение истребителя на населенный пункт в Липецкой области.

Коллектив музея поздравляет всех с общенародным праздником — Днем России и желает мира, благополучия и процветания.