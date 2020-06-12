Память

Музей изобразительных искусств Ингушетии ко Дню России подготовил онлайн-выставку о Герое России Осканове

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии ко Дню России подготовил онлайн-выставку, сообщила пресс-служба учреждения.

По традиции в этот день чествуют людей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие нашей страны. В сегодняшней онлайн-выставке заместитель директора музея Эсет Евлоева рассказывает о первом Герое новой России — генерал-майоре авиации Суламбеке Осканове, который погиб в 1992 году, ценою своей жизни предотвратив падение истребителя на населенный пункт в Липецкой области.

Коллектив музея поздравляет всех с общенародным праздником — Днем России и желает мира, благополучия и процветания.

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