Греко-римская борьба

Мустафа Чаниев назначен начальником сборной Ингушетии по греко-римской борьбе

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Начальником сборной Ингушетии по греко-римской борьбе стал Мустафа Чаниев, об этом стало известно от президента Федерации спортивной борьбы республики Руслана Белхороева.

«Мустафа Чаниев — хороший тренер. Он ответственный, долгое время работает с молодёжью, теперь пришло время возглавить республиканскую сборную по греко-римской борьбе», — цитирует Белхороева пресс-служба Минспорта Ингушетии.

Как отметил президент Федерации спортивной борьбы региона, Чаниев — надежный человек с большим багажом знаний и опыта, любящий спорт и борьбу.

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