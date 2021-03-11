Мустафа Чаниев назначен начальником сборной Ингушетии по греко-римской борьбе

«Мустафа Чаниев — хороший тренер. Он ответственный, долгое время работает с молодёжью, теперь пришло время возглавить республиканскую сборную по греко-римской борьбе», — цитирует Белхороева пресс-служба Минспорта Ингушетии.

Как отметил президент Федерации спортивной борьбы региона, Чаниев — надежный человек с большим багажом знаний и опыта, любящий спорт и борьбу.