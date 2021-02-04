Назначение

Муса Плиев назначен министром промышленности и цифрового развития Ингушетии

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Указом Главы Республики Ингушетия Муса Русланович Плиев назначен министром промышленности и цифрового развития региона.

Как сообщила пресс-служба Минпромсвязи РИ, коллектив ведомства поздравил Мусу Руслановича с назначением.

«Ваше назначение на столь ответственный пост является признанием профессионализма и деловых качеств руководителя. Желаем Вам доброго здоровья, успехов, реализации ваших планов, пусть Ваша работа будет во благо Ингушетии, так же, как во благо республики трудились ваши дедушка и отец, ставшие примером достойных сынов нашей Родины не только для Вас, но и для всех нас!» — говорится в поздравительном адресе на имя главы ведомства.

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